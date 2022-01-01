البطريرك الماروني بلبنان: التقاعس عن تشكيل الحكومة يعد مخالفة للدستور واتفاق الطائف

قال البطريرك الماروني بلبنان، بشاره بطرس الراعي، إن وجود حكومة شرعية في البلاد يمنح الدولة القدرة على مفاوضة المجتمعين العربي والدولي وعلى اتخاذ القرارات وتوقيع المعاهدات، معتبرا أن التقاعس عن تشكيل الحكومة يعد مخالفة للدستور واتفاق الطائف – الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان.



وأكد الراعي -في عظته الأسبوعية اليوم الأحد- أنه "لا قيمة لتكليف مسئول بتشكيل الحكومة ما لم يستتبعه تأليفها"، مستنكرا "التأخير في إعلان تشكيل الحكومة رغم مرور أكثر من شهر على قيام رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بتسليم رئيس الجمهورية ميشال عون مقترحا بتشكيل الحكومة".



وعبّر عن مخاوف من عدم قدرة القوى السياسية على انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس الحالي الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر المقبل، وذلك في ظل ما وصفه بالعجز عن تشكيل حكومة اليوم.



وأضاف البطريرك الماروني أن اتفاق الطائف جعل مجلس الوزراء، إلى جانب رئاسة الجمهورية، الركيزة المحورية ومركز السلطة التنفيذية.



واعتبر أن تشكيل حكومة جديدة، علامة ناطقة لاحترام النظام الديمقراطي والتوقف عما وصفه بالانقلاب المستمر عليه، مشددا على أن التأليف هو بمثابة ضمان اكتمال عقد المؤسسات الدستورية وسير الحوكمة والفصل بين السلطات، واستمرار الشرعية من خلال حكومة كاملة الصلاحيات.



ووجه البطريرك الماروني التهنئة للجيش اللبناني بمناسبة الاحتفال بعيد تأسيسه السابع والسبعين.