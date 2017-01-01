مصر تعزي دولة الإمارات في ضحايا السيول

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تقدمت جمهورية مصر العربية بخالص التعازي وصادق المواساة لدولة الإمارات في ضحايا السيول التي اجتاحت عدداً من المناطق خلال اليومين الماضيين.

وأعربت مصر، حكومة وشعبا، في بيان لوزارة الخارجية، عن "تضامنها مع دولة الإمارات في مواجهة آثار تلك السيول".

وأكدت على "قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادتها الرشيدة على تجاوز هذا المُصاب".

وأسفرت السيول عن عدد من الوفيات والإصابات فضلاً عما خلفته من أضرار مادية في المرافق العامة والممتلكات.

وقال العميد الركن الدكتور علي سالم الطنيجي، مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية الإماراتية، الجمعة، إنه تم العثور على 6 قتلى من الجنسيات الآسيوية جراء السيول في البلاد، وجار البحث عن شخص مفقود، داعياً للمتوفين بالرحمة والمغفرة.

وأكد في مقطع فيديو نشره حساب وزارة الداخلية الإماراتية عبر "تويتر" عودة ما يقرب من 80% من متضرري السيول في البلاد إلى منازلهم مرة أخرى.

وتابع: "الوحدات الميدانية ما زالت تقوم بعمليات الإخلاء، فضلا عن عمليات الإيواء".

وأشارت الوزارة في وقت لاحق إلى العثور على الشخص المفقود وقد فارق الحياة، معربة عن خالص عزائها ومواساتها لأسرة الفقيد وذويه.