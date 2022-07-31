وزير الداخلية التركي: ضبط 242 كيلوجرام كوكايين على متن سفينة



أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأحد، ضبط 242 كيلوجراما من مادة الكوكايين المخدرة على متن سفينة تجارية في ميناء ولاية تكير داغ شمال غربي تركيا.



وأشار صويلو في تغريدة على تويتر، أنّ عناصر الأمن وخفر السواحل التركيين، كانوا يراقبون حركة السفينة التجارية حتى وصولها إلى ميناء تكير داغ، وفقا لوكالة الأناضول التركية للأنباء.



وترفع السفينة علم جزر مارشال، وغادرت السواحل البرازيلية في 4 يوليو/تموز الجاري، وفقا للوكالة.



وأكد الوزير التركي أنّ أعمال البحث والتفتيش جارية في السفينة ومحيطها وتحت الماء.