حميديتش: سأتحدث إلى لابورتا بخصوص تصريحات ليفاندوفسكي

أبدى حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، استياءه من تصريحات البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق البافاري السابق وبرشلونة الحالي، مؤكدًا أنه سيتحدث مع خوان لابورتا، رئيس البلوجرانا، بشأن الواقعة.

انتقل ليفاندوفسكي لبرشلونة قادمًا من بايرن ميونخ في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد عناء كبير بسبب تمسك الفريق البافاري باستمراره، لكن رغبة البولندي حسمت الأمور بعد تمسكه في الرحيل للبلوجرانا، في صفقة كلفت الفريق الكتالوني قرابة الـ45 مليون يورو.

واجه ليفاندوفسكي اتهامات بخيانة بايرن ميونخ بعد تمسكه بالرحيل، وهو ما دفع البولندي للخروج والرد على تلك الإدعاءات واصفًا إياها بالكاذبة في تصريحات لشبكة «ESPN» الأمريكية، قائلًا:" أشعر وكأنني في المكان المناسب، ما حدث في الأسابيع القليلة الماضية قبل مغادرتي بايرن ميونخ كان سياسيًا".

وأضاف:"حاول النادي إيجاد معركة لتبرير بيعي لأنه ربما كان من الصعب عليهم شرح ذلك للمشجعين، وبالنسبة لي يجب أن أتقبل الأمر حتى لو تم التفوه بالكثير من الأكاذيب عني، كانت هناك بعض الأشياء الصحيحة التي انتشرت ولكني أعلم أن المشجعين لا يزالون يدعمونني بشدة حتى الآن".

وتابع:" بعض الناس لا يقولون الحقيقة، ولكني أفضل أن أكون واضحًا وصادقًا، ربما هذه مشكلة بالنسبة للبعض، وفي النهاية اعتقدت أنه قد حان الوقت المناسب لمغادرة بايرن والتوقيع مع برشلونة".

تصريحات ليفاندوفسكي أغضبت بايرن ميونخ، وهو ما دفع حسن صالح حميديتش للرد على تلك الإدعاءات بكذب النادي البافاري في مقابلة أجراها مع صحيفة «بيلد» الألمانية، قائلًا:" لا أستطيع أن أفهم ذلك على الإطلاق، علمني والدني أنه عندما تغادر مكان ما لا تُغلق الباب خلفك أبدًا، إنه في طريقه لفعل ذلك بالضبط".

وأتم:" سأتحدث بالتأكيد إلى خوان لابورتا حول هذا الأمر في المرة القادمة التي نرى فيها بعضنا البعض".