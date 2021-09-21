أعلنت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، اليوم الأحد، أن المؤتمر الوزاري الـ31 لـ(أوبك) والمنتجين المستقلين (أوبك +) سيعقد الأربعاء المقبل لبحث سياسة الإنتاج.

وذكرت الأمانة العامة، في بيان اليوم، أن الاجتماع الـ34 للجنة المتابعة الوزارية المشتركة المنبثقة عن دول التحالف سيعقد في اليوم نفسه للتحضير للمؤتمر الـ31.

وكانت دول التحالف قد قررت خلال اجتماعها في يونيو الماضي زيادة ‘نتاج النفط بمقدار (648 ألف برميل يوميا) لشهري يوليو وأغسطس من العام الحالي، وشدد التحالف في اجتماعه الأخير على أهمية وجود أسواق مستقرة ومتوازنة للنفط الخام والمنتجات المكررة.

ويكتسب اجتماع تحالف (أوبك+) الوزاري أهمية كبرى نظرا لاستمرار الطلب المتزايد على النفط وسط تراجع حاد في إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا وسط توقعات أن يكون لقرارات هذا الاجتماع انعكاسات مباشرة على أسعار النفط في السوق العالمية.

ويتزامن اجتماع تحالف (أوبك +) مع تسلم الخبير النفطي الكويتي هيثم الغيص ممثل دولة الكويت لمنصب الأمين العام لـ(ـوبك) خلفا للأمين العام الراحل محمد باركيندو.