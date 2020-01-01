انهيار صومعة حبوب جزئيا في مرفأ بيروت بعد عامين من حادث الانفجار



قال شهود عيان إن إحدى صوامع الحبوب المتضررة من حريق في مرفأ بيروت انهارت اليوم الأحد ،مما أثار ذكريات انفجار هائل هز المرفأ في أغسطس 2020.

واشتعلت النيران في الصوامع خلال الأسبوعين الماضيين مما أدى إلى تناثر أطنان من الحبوب وسط طقس حار.

وقال مسؤولو الدفاع المدني إن الحريق والطقس الحار تسببا الآن في انهيار عمودين من صومعة واحدة. ومن المتوقع حدوث مزيد من الانهيار.

ولم تذكر السلطات سبب الحريق.

وأظهرت مقاطع فيديو سحابة ضخمة من الغبار تنتشر في جميع أنحاء المنطقة بعد الانهيار.

وكان السكان بالقرب من المرفأ يقيمون في منازلهم ويرتدون أقنعة لحماية أنفسهم.

ويُذّكر انهيار اليوم الأحد الكثيرين بالحريق الذي تسبب في انفجار أطنان من نترات الأمونيوم المخزنة بشكل غير صحيح في 4 أغسطس 2020.

وقتل أكثر من 190 شخصا وأصيب ستة آلاف آخرون في الانفجار الذي دمر أجزاء كبيرة من بيروت وشرد نحو 300 ألف شخص.

وقال خبراء إن الصوامع في المنطقة امتصت الكثير من تأثير الانفجار، مما جنب المدينة أضرارا أسوأ.