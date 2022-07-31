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طهران تحمل طالبان المسؤولية عن اشتباك حدودي مع قوات إيرانية

د ب أ
نشر في: الأحد 31 يوليه 2022 - 7:44 م | آخر تحديث: الأحد 31 يوليه 2022 - 7:44 م

أعلن مصدر محلي مسؤول في إيران، عن توقف الاشتباكات التي اندلعت ظهر اليوم الأحد في حدود هيرمند بمحافظة سيستان وبلوجستان، جنوب شرق غيران، بين قوات حرس الحدود الايراني وعناصر بجماعة طالبان.

وأوضح المصدر أن اعتداء من جانب طالبان على الحدود الإيرانية أدى الى هذه المواجهات.

كان حاكم مدينة هريمند "ميثم برازندة" أعلن عن وقوع اشتباكات مسلحة ظهر، اليوم الأحد، بين قوات حرس الحدود الإيراني وعناصر بجماعة طالبان.

وأوضح "برازندة"، في تصريح لوكالة أنباس الجمهورية الإيرانية (إرنا)، أن الاشتباكات بين حرس الحدود الايراني مع عناصر طالبان، حدثت في منطقة "شغالك" الحدودية بمدينة هيرمند.

ووفقا لمتابعات "إرنا"، لم تسجل المواجهات المسلحة بين حرس الحدود الايراني وعناصر بحركة طالبان، أي خسائر بين القوات الإيرانية.

ولم يصدر أي تعليق من جانب طالبان .

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