السودان يقيم 7 محطات رصد جديدة لقياس مناسيب النيل

أعلن السودان نشر 7 محطات رصد أوتوماتيكية إضافية لقياس مناسيب نهر النيل؛ استعدادا لفصل الخريف.

وذكرت وزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان اليوم الأحد، أن الإدارة العامة لمياه النيل شرعت في استكمال منظومة الرصد الأوتوماتيكى لمياه النيل بإضافة 7 محطات جديدة، وتأهيل 6 محطات على طول مجرى النيل من الحدود السودانية الإثيوبية والحدود مع دولة جنوب السودان حتى مدينة دنقلا في الولاية الشمالية.

وأوضحت الوزارة أن تلك الخطوة تأتي في إطار استعداداتها للتعامل مع فصل الخريف ضمن مشروع (الهيدروميت) لمبادرة حوض النيل (NBI) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وبتنفيذ شركة RTI الأمريكية، وبإشراف ومتابعه فريق من مهندسي إدارة مياه النيل، وبالتنسيق مع هيئة الطرق والجسور والإدارة العامة للمرور بولاية الخرطوم.

وبحسب البيان، باتت شبكة الرصد السودانية لمناسيب مياه النيل تشمل 25 محطة، لافتا إلى أن مشروع الهيدروميت يهدف إلى ترقية وتطوير نظم مراقبة الموارد المائية لدول حوض النيل، بتحديث الأجهزه والمعدات التي تستخدم في ترقية شبكة الرصد الهيدرولوجي.