 الغنوشي: العشرية الماضية ليست سوداء وتميزت بحرية لا تختلف عن لوس أنجلوس أو لندن - بوابة الشروق
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الغنوشي: العشرية الماضية ليست سوداء وتميزت بحرية لا تختلف عن لوس أنجلوس أو لندن

رويترز
نشر في: الأحد 31 يوليه 2022 - 7:16 ص | آخر تحديث: الأحد 31 يوليه 2022 - 7:16 ص

قال رئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي إن التونسيين تمتعوا خلال الـ10 سنوات الماضية بمستويات من الحرية لا تختلف عما هو موجود في فرانكفورت، أو لوس أنجلوس، أو لندن.

ورفض الغنوشي في حوار مع قناة "سي إن إن" الأمريكية، توصيف العشرية الماضية "بالسوداء".

وصرح الغنوشي بأن "الثورة المضادة وخصوم الديمقراطية قاموا بشيطنة الـ10 سنوات المنقضية".

وأردف بالقول: "لا نبرأ أنفسنا لأن النهضة كانت موجودة بشكل أو آخر وخلال حكم الباجي قائد السبسي في الـ5 سنوات لم تكن في قيادة الحكم، فنصف المدة كان يقودها الرئيس الباجي بحزبه الذي كان يتحكم في الحكومة والبرلمان وكل السلطات".

 

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