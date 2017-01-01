ألقت قوات الأمن بمدينة الجديدة في المغرب القبض على مخمور تسبب في بتر يد دكتور شهير بالمدينة.

وأحالت مصالح الأمن الإقليمي بمدينة الجديدة في المغرب على النيابة العامة المختصة، صباح السبت، شخصا يبلغ من العمر 40 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني البين، والسياقة في حالته، وارتكاب حادثة سير بجروح بليغة مع جنحة الفرار.

وكان المشتبه فيه قد أقدم على صدم سيارتين خفيفتين أثناء قيادته لسيارة نفعية بمدينة الجديدة، مما نتج عنه إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، أدت لإصابة واحد منهم بعاهة مستديمة، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع مقاطع فيديو منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف المشتبه فيه غير بعيد عن مكان الحادث، حيث أظهرت عملية تنقيطه في قاعدة بيانات الأمن الوطني أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة يوم السبت 30 يوليو.