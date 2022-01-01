مسؤول بلجنة برلمانية إيرانية: جولة جدیدة من المفاوضات النووية قد تعقد قريبا

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قال عضو الهیئة الإدارية في لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجية بالبرلمان الإيراني إن جولة جدیدة من المفاوضات النووية قد تعقد قريبا في فيينا.

وصرح یعقوب رضازاده، في تصریح لوکالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) بأن أعضاء اللجنة عقدوا خلال الأیام الماضية اجتماعات مع علي باقري، رئیس الفریق النووي المفاوض.

وقال :"نظرا لجهود الأطراف الأوروبیة لإثمار المفاوضات النووية، قد نشهد خلال الأیام المقبلة جولة جدیدة من المفاوضات".

وتابع أن "هذه الجولة من المفاوضات ستعقد في ظل وجود الإرادة الجادة لدینا والجانب الآخر"، مضيفا :"إننا نأمل أن یتم التوصل إلی اتفاق جید بین الطرفین عبر اتخاذ موقف جدید".

وحول مكان انعقاد المفاوضات، قال رضازاده إن فيينا قد تستضیفها. واستطرد بالقول: "بالطبع نحن اقترحنا أن تجري المفاوضات في إيران، لكن في نهایة المطاف سیتم تحدید المكان النهائي للمفاوضات بعد اتفاق الجانبین".