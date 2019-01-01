المنيا تستقبل وزير الاتصالات غدا لتفقد وحدة المتغيرات المكانية ومركز الإبداع بالجامعة

أعلنت محافظة المنيا، أنه من المقرر غدا زيارة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسيكون في استقباله اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.



وستبدأ فعاليات الزيارة باستقبال المحافظ، الوزير بالديوان العام في تمام الساعة 10 صباحا، وتفقد وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام ثم التوجه لجامعة المنيا لزيارة مركز الإبداع بالجامعة.



ويشمل برنامج الزيارة، افتتاح مكتب بريد شباب المستقبل بمدينة المنيا الجديدة، كما سيتم التحرك لمدينة ملوي لتفقد مركز تدريب المعهد التعليمي العصري، وافتتاح مكتب بريد معصرة ملوي، وتفقد مشروعات الاتصالات بقري المعصرة، بالإضافة لعقد لقاء مع المتدربات المستفيدات من برنامج وزارة الاتصالات.