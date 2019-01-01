 المنيا تستقبل وزير الاتصالات غدا لتفقد وحدة المتغيرات المكانية ومركز الإبداع بالجامعة - بوابة الشروق
الأحد 31 يوليه 2022 3:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبة البعض ببث حكم الإعدام لردع القتلة في جرائم الذبح؟
النتـائـج تصويت

المنيا تستقبل وزير الاتصالات غدا لتفقد وحدة المتغيرات المكانية ومركز الإبداع بالجامعة

ماهر عبد الصبور
نشر في: الأحد 31 يوليه 2022 - 3:51 م | آخر تحديث: الأحد 31 يوليه 2022 - 3:51 م
أعلنت محافظة المنيا، أنه من المقرر غدا زيارة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسيكون في استقباله اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وستبدأ فعاليات الزيارة باستقبال المحافظ، الوزير بالديوان العام في تمام الساعة 10 صباحا، وتفقد وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام ثم التوجه لجامعة المنيا لزيارة مركز الإبداع بالجامعة.

ويشمل برنامج الزيارة، افتتاح مكتب بريد شباب المستقبل بمدينة المنيا الجديدة، كما سيتم التحرك لمدينة ملوي لتفقد مركز تدريب المعهد التعليمي العصري، وافتتاح مكتب بريد معصرة ملوي، وتفقد مشروعات الاتصالات بقري المعصرة، بالإضافة لعقد لقاء مع المتدربات المستفيدات من برنامج وزارة الاتصالات.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك