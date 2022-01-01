كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان تبدأ غدا تدريب «باسيفيك دراجون» قبالة هاواي

تجري كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة تدريبا صاروخيا مشتركا للكشف عن الصواريخ الباليستية وتعقبها في المياه، قبالة هاواي، اعتبارا من غد الاثنين.



وذكر الجيش الكوري الجنوبي اليوم الأحد، أن الدول الثلاث ستجري تدريب "باسيفيك دراجون" اعتبارا من غد الاثنين، حتى 14 أغسطس المقبل، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.



وستشارك الدول الثلاث بالإضافة إلى أستراليا وكندا في التدريب، الذي يجرى كل عامين.



ويركز التدريب، الذي يقام بمناسبة التدريب البحري متعدد الجنسيات هذا العام "ريم أوف باسيفيك" على تحسين التنسيق التكتيكي والفني بين مشاركيه، بما في ذلك الكشف عن الأهداف الباليستية وتتبعها والإبلاغ عنها.