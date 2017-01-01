طبيب الأهلي يعلن التشخيص المبدئي لإصابة صلاح محسن أمام المقاولون

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كشف أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشخيص الخاص بإصابة صلاح محسن لاعب القلعة الحمراء خلال مواجهة المقاولون العرب.

وقال أبو عبلة في تصريحاته عقب المباراة: "صلاح محسن شعر بعدم ارتياح وآلام في العضلة الخلفية، مما دفع الجهاز الفني إلى استبداله خلال مباراة المقاولون العرب".

وأوضح أن الجهاز الفني فضل استبدال اللاعب لتجنب تفاقم الإصابة، وسوف يخضع لفحص طبي لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة وغادر المباراة بعد دقائق من مواجهة المقاولون العرب التي أقيمت مساء اليوم وانتهت بدون أهداف.