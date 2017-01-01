تسجيل 74 إصابة جديدة بكوفيد-19 في البر الرئيسى للصين

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الأحد، إن البر الرئيسي الصيني سجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 74 إصابة مؤكدة جديدة محلية العدوى بمرض كوفيد-19 ، منها 32 في قوانجشي و31 في قانسو.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) فقد تم رصد أيضا ما مجموعه 360 شخصا حاملين للفيروس بدون أعراض يوم السبت، من بينهم 143 في قوانجشي و 103 في قانسو.

وقالت اللجنة إن 140 مريضا بكوفيد-19 خرجوا يوم السبت من المستشفيات بعد تعافيهم، ما يرفع إجمالي المتعافين حتى الآن في البر الرئيسي للصين إلى 222 ألفا و 553 حالة.

ولم يشهد يوم الخميس أي وفيات جديدة بسبب كوفيد-19، ليستقر عدد الوفيات في البر الرئيسى للصين عند 5226.