الإطار التنسيقي العراقي يدعو أنصاره لمظاهرات غدا عند أسوار المنطقة الخضراء



دعت اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة التابعة لقوى الإطار التنسيقي الشيعي العراقي، مساء اليوم الأحد جماهيرها للخروج في مظاهرات عصر يوم غد إلى أسوار المنطقة الخضراء الحكومية.

ودعا بيان اللجنة الذي وزع مساء اليوم: "أبناء شعبنا العراقي بكافة أطيافهم وفعالياتهم العشائرية والأكاديمية والثقافية إلى أن يهبوا للتظاهر سلمياً للدفاع عن دولتهم التي ثبتت أركانها بدماء آلاف الشهداء بوجه الطغيان الديكتاتوري والاحتلال و الطائفية والإرهاب الداعشي، وعن مستقبل أبنائهم الذي حرص حشد العراق وقواته الأمنية على ضمانه".

وحذر البيان أن" التطورات الاخيرة تنذر بالتخطيط لإنقلاب مشبوه وإختطاف للدولة وإلغاء شرعيتها وإهانة مؤسساتها الدستورية وإلغاء العملية الديمقراطية فيها".

وطالب البيان جماهير الإطار التنسيقي " بأن يكونوا على العهد والوعد وهيهات منا الذلة، وموعدنا غداً الساعة الخامسة عصراً على أسوار المنطقة الخضراء".

يشار إلى أن متظاهرين مؤيدين لرجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر قد اقتحموا البرلمان بالمنطقة الخضراء يومي الأربعاء والسبت الماضيين .

يذكر أن الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي على خلاف بشأن تشكيل حكومة عراقية جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر أكتوبر الماضي مما حال دون إنجاز هذه الاستحقاق.