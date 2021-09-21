شرطة فيتنام تلقي القبض على سارق مجوهرات عرض على المارة أخذها

ألقت الشرطة في فيتنام، اليوم الأحد، القبض على رجل زعم أنه رجل شرطة، بعدما سرق متجرين لبيع الذهب بوسط مدينة هوي، وطلب من المارة أخذ هذه المسروقات.

وقالت الشرطة إنه بعد الظهر عند حوالي الواحدة بعد الظهر (06:00 بتوقيت جرينتش)، اقتحم الرجل مرتديا زي شرطة متجر الذهب الأول، مستخدما بندقية هجومية روسية الصنع من طراز أيه كيه-47، للتغلب على عامل وأطلق عدة طلقات على أماكن العرض.

وقالت شرطة إقليم توا تين هوي، في بيان، إن الرجل حينئذ أخذ علبتين مملوءتين بالذهب والمجوهرات وتركهما على الرصيف كي يأخذها المارة.

ودخل بعد ذلك متجرا ثانيا للذهب، على بعد حوالي 20 مترا، حيث حصل على المزيد من الذهب والمجوهرات وألقى بها أيضا في الشارع، وشجع الناس بصوت عال لأخذ ما سرقه.

وحينئذ وصلت الشرطة إلى مسرح الواقعة، وحاصرت الرجل وأقنعته بأن يسلم نفسه.