 الجزائر: 87 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 267.3 ألف حالة - بوابة الشروق
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الجزائر: 87 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 267.3 ألف حالة

أ ش أ
نشر في: الأحد 31 يوليه 2022 - 2:25 ص | آخر تحديث: الأحد 31 يوليه 2022 - 2:25 ص

سجلت الجزائر، اليوم، 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الوقت الذي لم يتم إحصاء فيه أي حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية - في بيان مساء اليوم /السبت/ - أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل عند 267 ألفا و374 حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٧٩ ألفا و٤٠٠ شخصا، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند ٦ آلاف و٨٧٥ حالة.
وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.
كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.

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