أكد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون أن بلاده لديها "مصداقية في الوطن العربي"، مشيرا إلى أن "الأسرة العربية ستجتمع في الجزائر"، التي تستضيف أعمال القمة العربية المقبلة في مطلع نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال مقتطفات من اللقاء الإعلامي الدوري، الذي أجراه تبون مع ممثلي الصحافة الجزائرية، ونشرتها الرئاسة الجزائرية في بيان اليوم، وسيتم بثه كاملا مساء غد الأحد.

وفي رده على سؤال بخصوص إمكانية إجراء تعديل حكومي، أعلن الرئيس الجزائري أنه "سيكون هناك تعديل حكومي"، معتبرا أنه "أمر طبيعي ويحصل في كل الحكومات في العالم"، وذلك بهدف تطبيق التزامات الدولة.

وبشأن قرار تدريس اللغة الإنجليزية في المرحلة التعليمية الابتدائية، كشف الرئيس الجزائري أن هذا القرار "سيطبق خلال العام الجاري" لكي "تدخل الجزائر في العالمية"، مشيرا إلى أن "الفرنسية غنيمة حرب، غير أن اللغة الدولية هي اللغة الإنجليزية".

كما جدد الرئيس الجزائري، التزامه برفع الأجور ومنحة البطالة، نظرا إلى "الدخل المالي الإضافي" الذي حققه الاقتصاد الجزائري خلال العام الجاري.

وتطرق تبون إلى الاستعراض العسكري، الذي نظمه الجيش الجزائري بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لاسترجاع السيادة الجزائرية، مؤكدا أنه من حق بلاده في تنظيم استعراض عسكري بمناسبة ذكرى استقلالها وإبراز اللحمة الموجودة بين الجيش والشعب الجزائري، لأنه "جيش أمة".

كما تحدث تبون عن العلاقات بين الجزائر وإيطاليا، منوها بالتطور الذي عرفته مؤخرا، وكشف عن استعداد البلدين للدخول في "إنتاج مشترك في مجال الصناعة الميكانيكية، وإنتاج السيارات والبواخر".