الأمين العام المساعد للجامعة العربية: القمة العربية المقبلة بالجزائر ستكون قمة إجماع عربي

أكدت الأمين العام المساعد، رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، هيفاء أبو غزالة أن القمة العربية، التي ستحتضنها الجزائر، مطلع شهر نوفمبر المقبل، ستكون "قمة إجماع عربي".

وأوضحت أبو غزالة - في تصريحات صحفية، على هامش مشاركتها في أعمال الملتقى الدولي حول "نضال المرأة الجزائرية من ثورة التحرير الى مسيرة التعمير"، الذي انعقد، بالجزائر العاصمة.

وتابعت قائلة: "نترقب أن تكون قمة الجزائر قمة إجماع عربي"، معربة عن أملها في نجاح هذا الموعد الهام "بوجود القادة العرب على أرض المليون ونصف المليون شهيد".

وفي سياق متصل، أكدت الأمين العام المساعد وجود استعدادات حثيثة على مستوى الجامعة العربية تحسبا لهذه القمة، مذكرة بزيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مؤخرا إلى الجزائر، واستقباله من طرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حيث تم استعراض أهم البنود التي سيتم تناولها خلال القمة.

كما اعتبرت أبو غزالة أن "قمة الجزائر لن تكون قمة سياسية فحسب، بل ستكون فرصة لعرض بعض القضايا الاجتماعية والاقتصادية ذات الاهتمام العربي المشترك".