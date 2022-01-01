قال حرس الحدود البولندي اليوم الأحد إن 15ر5 مليون شخصا فروا من أوكرانيا إلى بولندا منذ بدء الغزو الروسي في أواخر فبراير الماضي.

وعاد خلال نفس الفترة 25ر3 مليون أوكرانيا لبلادهم. وبلغ عدد الأشخاص الذين عبروا الحدود أمس السبت إلى بولندا 25 ألف و400 شخص، في حين عاد 29 ألفا و900 شخص إلى أوكرانيا.

واستقبلت بولندا ودول أخرى بالقرب من أوكرانيا أعدادا كبيرة من المواطنين الفارين من الحرب، التي لا تظهر دلالات على التهدئة.

ووفقا لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد تم تسجيل أكثل من 6 مليون شخص على أنهم من اللاجئين في أنحاء أوروبا منذ بدء الحرب.