سنغافورة: نستعد لاستقبال بيلوسي غدا في مستهل جولتها الآسيوية

أكدت وزارة الخارجية السنغافورية، اليوم الأحد، أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، ستصل إلى سنغافورة غدا الإثنين في زيارة من المقرر أن تستغرق يومين.



وأوضحت الوزارة -حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية- أنه من المقرر ان تلتقي بيلوسي والوفد المرافق لها خلال الزيارة برئيسة البلاد، حليمة يعقوب، ورئيس الوزراء، لي هسين لونج، إلى جانب الإجتماع بعدد من الوزراء.



وترأس بيلوسي وفدا من ستة أعضاء من الكونجرس في جولة آسيوية ستشمل أيضا اليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية.



من جانبها، أوضحت بيلوسي - في تغريدة على موقع (تويتر) - إن الجولة تهدف إلى بحث سبل تعزيز المبادئ والمصالح المشتركة، حيث سيتم مناقشة السلام والأمن، والنمو الاقتصادي والتجارة، والتصدي لوباء كوفيد-19 وأزمة المناخ وحقوق الإنسان والإدارة الديمقراطية.