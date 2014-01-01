 لجنة نيابية عراقية: خطة خمسية بـ24 مليار دولار لرفع قدرات الجيش - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لجنة نيابية عراقية: خطة خمسية بـ24 مليار دولار لرفع قدرات الجيش

بغداد أ ش أ
نشر في: الأحد 31 يوليه 2022 - 11:05 ص | آخر تحديث: الأحد 31 يوليه 2022 - 11:05 ص
أعلنت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي، اليوم الأحد، عزم البرلمان تخصيص موازنة لسد الحاجة بمجال الدفاعات الجوية، وإعداد خطة خمسية لرفع قدرات الجيش.

وقال عضو اللجنة أحمد رحيم - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - " إن مجلس النواب عازم على دعم الأجهزة الأمنية وتخصيص موازنة تكون قادرة على سد الحاجة والنقص في مجال الأسلحة في ما يخص الدفاعات الجوية".

وأضاف" أن وزير الدفاع قدم خطة خمسية بـ24 مليار دولار تقريبا لسد ورفع قدرات الجيش العراقي، مبيناً أن مجلس النواب ليس لديه مشكلة في تخصيص تلك الأموال".

وأشار إلى أن تخصيص تلك الأموال سيتم خلال الموازنة المقبلة.

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