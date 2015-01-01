علي إسماعيل يستعد للمشاركة مع منتخب الكاراتيه ببطولة البريميرليج في أذربيجان

يستعد علي إسماعيل لاعب منتخب مصر للكاراتيه للمشاركة في بطولة البريمير ليج المقرر إقامتها في أذربيجان بداية من 2 سبتمبر المقبل.

حقق علي سيد العديد من الإنجازات مع منتخب مصر للكاراتيه خلال المرحلة الماضية، ومنها:

المركز الأول والميدالية الذهبية كوميتيه شباب وزن 55 كجم في بطولة الجائزة الكبرى بالتشيك عام 2015 .

المركز الأول والميدالية الذهبية كوميتيه تحت 21 سنة وزن 60 كجم في بطولة الجائزة الكبرى بالتشيك 2015.

المركز الثالث والميدالية البرونزية كوميتيه جماعي في بطولة الجائزة الكبرى بالتشيك 2015.

المركز الثاني والميدالية الفضية كوميتيه وزن 55 كجم شباب تحت 18 سنة في البطولة العربية للكاراتيه للشباب والناشئين وتحت 21 سنة بالقاهرة 2015.

المركز الأول والميدالية الذهبية وزن 55 كجم شباب تحت 18 سنة في بطولة اسطنبول الدولية المفتوحة بتركيا عام 2015.

المركز الثالث والميدالية البرونزية كوميتيه جماعي رجال في البطولة العربية للكبار بالأردن 2016.

المركز الثاني والميدالية الفضية كوميتيه فردي رجال تحت 60 كجم في البطولة العربية للكبار بالأردن 2016.

وُلد علي سيد علي إسماعيل في ٢٦ يناير عام ١٩٩٨ في القاهرة، بدأ مسيرته مع الكاراتيه منذ كان عمره ٤ سنوات في نادي بالقرب من منزله، و كان يمارس الكاراتيه فئة الكاتا وهي ( الاستعراض الحركي للقتال في الكاراتيه )، حتي انتقل إلى فئة الكوميتيه وهي (القتال الفعلي في رياضة الكاراتيه) في عمر ٧ سنوات.

أول ميدالية حصل عليها كانت في عمر ٩ سنوات، انتقال إلى نادي الشرطة الرياضي أواخر عام ٢٠١١ لمدة عامين، ثم انتقال إلى نادي الزهور الرياضي منذ عام ٢٠١٤، وشهد النادي جميع إنجازات اللاعب الدولية منذ كان في منتخب الناشئين عام ٢٠١٣، وأحرز أول ميدالية فضيه في تاريخه باسم النادي في بطولة دبي المفتوحة وعمره 15 عام.

شارك مع منتخب مصر عام 2015 في بطولة الجائزة الكبرى، وحصل في هذه البطولة علي ٣ ميداليات، ذهببتين في فئة الشباب و -٢١ سنة و برونزية (الجماعي فرق)، وتوج في هذه السنة بـ ٧ بطولات دولية وتم تكريمه من وزير الشباب والرياضة.

شارك مع منتخب الرجال في عمر 17 عام، وشارك في تصفيات المنتخب للكبار و حصل علي المركز الأول علي أسياد العالم في ميزان ٦٠ كجم وأصبح أصغر لاعب في منتخب الرجال، و في ٢٠١٦ حصل علي ٥ بطولات دولية وأحرز فيها المركز الثاني على العالم والثالث على العالم في البرتغال كأصغر لاعب في البطولة، وفي ٢٠١٨ توج في الصين بالمركز الأول في بطولة سيريس A وأحرز أيضا المركز الأول كوميتيه جماعي رجال في البطولة العربية للكبار بالقاهرة.

في ٢٠١٩ أحرز أربع بطولات دولية، والمركز الثاني في بطولة إفريقيا والمركز الثالث مرتين في دورة الألعاب الأفريقية فردي وجماعي فرق، وتم تكريمه من رئيس الجمهورية ومنحه وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة، وفي ٢٠٢١ أحرز الميدالية الفضية في بطولة البحر المتوسط في قبرص، والمركز الأول في بطولة إفريقيا جماعي فرق في القاهرة.