القبض على رجل أضرم عدة حرائق في غابة بألمانيا

ألقت الشرطة الألمانية القبض على رجل في جنوب ولاية براندنبورج شرق البلاد بتهمة إضرام عدة حرائق في غابة.

وذكرت الشرطة اليوم الأحد، أن شاهد عيان رأى الرجل أمس السبت، مضيفة أن هناك اشتباها في أن الرجل (36 عاما) أضرم النار في أربعة مواضع في دائرة وصل نصف قطرها إلى نحو 500 متر.

وتابعت الشرطة، أن قوات الإطفاء تمكنت من منع انتشار هذه الحرائق على نطاق أوسع بفضل اكتشافها مبكرا. وتحقق الشرطة مع الرجل بتهمة تعمد إضرام نيران.

واستخدمت الشرطة مروحية في ملاحقة المشتبه في قيامه بإضرام الحرائق، وقامت الشرطة الجنائية بتحريز الأدلة.

وتبعد المنطقة التي وقعت فيها الحرائق الأربعة على مسافة نحو 20 كيلومترا من منطقة حرائق الغابات الحالية في شرق ألمانيا وهي منطقة كولزا-ريفلد.