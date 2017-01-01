 أرمينيا تنفي قصف أراضي أذربيجان وتؤكد أن الوضع على الحدود مستقر وتحت السيطرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أرمينيا تنفي قصف أراضي أذربيجان وتؤكد أن الوضع على الحدود مستقر وتحت السيطرة

أ ش أ
نشر في: الأحد 31 يوليه 2022 - 6:43 ص | آخر تحديث: الأحد 31 يوليه 2022 - 6:45 ص

نفت وزارة الدفاع الأرمينية ما أسمته بـ "البيان المتكرر" لوزارة الدفاع الأذرية، الذي تحدث عن أن القوات الأرمينية قصفت مواقع أذرية.
وقالت الدفاع الأرمينية - في بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم السبت، "نشرت وزارة الدفاع الأذرية معلومات مضللة أخرى بالادعاء بأن القوات الأرمينية أطلقت نيران الأسلحة الصغيرة على المواقع الأذرية في الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من الحدود الأرمنية الأذرية في وقت متأخر من اليوم. وإن الوضع على الحدود الأرمنية الأذرية مستقر نسبيًا وتحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الأرمينية".

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