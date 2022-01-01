صحيفة: رئيس مجلس إدارة بي بي يحقق 60 مليون جنيه استرليني من استثمارات خاصة

حقق هيلج لوند، رئيس مجلس إدارة شركة بريتش بتروليوم "بي بي" البريطانية للنفط والغاز، 60 مليون جنيه إسترليني (73 مليون دولار) العام الماضي في شركة استثمار خاصة يسيطر عليها، حسبما ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" دون أن تذكر من أين حصلت على المعلومات.

وقالت الصحيفة إن الأرباح في شركة "إنكرمان هولدينج"، قفزت إلى 705 ملايين كرونة (60 مليون جنيه إسترليني)، من أقل من مليون جنيه إسترليني في عام 2020، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وأشارت الصيحفة إلى إنه من غير الواضح ما الذي دفع الزيادة في الأرباح وأن معظم استثمارات إنكرمان المذكورة هي في الشركات الناشئة في مجموعة من الصناعات ، بما في ذلك النفط.

وتستعد شركة "بي بي" لإعلان نتائجها، وسط توقعات بأن تكون الشركة قد حققت أرباحا تتجاوز ضعف ما حققته قبل عام.

ومن المرتقب أن يتم إعلان النتائج بعد غد الثلاثاء.

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، فإنه من المتوقع أن يرتفع ربح تكلفة الاستبدال الأساسي، وهو تعريف الشركة لصافي الأرباح إلى 8ر6 مليار دولار للربع الثاني، مقابل 8ر2 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام.

وقالت لورا هوي، محللة الأسهم في هارجريفز لانسداون: "ستستمر بي بي في الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط في الربع الثاني".

وأضافت أن "النفقات الرأسمالية في النفط والغاز تواصل التراجع، حيث تمضي بي بي في انتقالها إلى مصادر الطاقة المتجددة"، لافتة إلى أن الضريبة الاستثنائية التي فرضتها الحكومة مؤخرا لا تزال تؤثر على صناعة الطاقة.

وقالت إن المستثمرين ينتظرون معلومات إضافية حول خروج بي بي من روسيا.