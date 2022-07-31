اتفقت أوكرانيا وروسيا على صفقة تسمح باستئناف صادرات الحبوب الحيوية من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، وهو تغير دبلوماسي كبير يهدف إلى تخفيف أزمة الغذاء العالمية التي أثارتها الحرب، ووقع وزراء من البلدين اتفاقية بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في مدينة إسطنبول.

كانت روسيا تمنع الوصول البحري إلى الموانئ، مما يعني أنه لم يتم تصدير ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية إلى العديد من البلدان التي تعتمد عليها، ويقدر برنامج الغذاء العالمي (WFP) أن 47 مليون شخص انتقلوا إلى مرحلة الجوع الحاد نتيجة لحرب أوكرانيا، واتهم المسؤولون الغربيون، روسيا، باستخدام الغذاء كسلاح خلال غزوها، بحسب ما ورد في تقرير لشبكة "سي إن إن".

في هذا السياق، يرى محللون أن هذه الاتفاقية ستساهم في تحسين الأوضاع في البلدان الفقيرة، حيث قال وانديل سيهلولو، المتخصص في مجال الاقتصاد الزراعي بجامعة ستيلنبوش في جنوب إفريقيا، إنه إذا التزمت روسيا بوعدها فستكون الفوائد فورية، ويمكن أن تنخفض أسعار الحبوب مع توفر المزيد من إمدادات الحبوب في السوق العالمية، بشكل عام سيكون هذا تطورًا جيدًا للمستهلكين لا سيما أولئك الذين يعيشون في الدول النامية الفقيرة، حسب موقع "ذا كونفيرزيشن".

وأضاف: "من المرجح أن يفيد انخفاض الأسعار المحتمل وزيادة العرض نتيجة للاتفاق، جميع البلدان المستوردة والمستهلكين على المدى المتوسط، ومن منظور إفريقي، تستورد القارة بقيمة 80 مليار دولار أمريكي، منتجات زراعية سنويًا، وخاصة القمح وزيت النخيل وبذور عباد الشمس، وتبلغ فاتورة الواردات الغذائية السنوية من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء نحو 40 مليار دولار أمريكي سنويًا، لذلك فإن أي انخفاض محتمل في أسعار هذه السلع سيكون إيجابيًا للبلدان المستوردة والمستهلكين في نهاية المطاف".

وذكر أن إفريقيا تستورد 4 مليارات دولار من المنتجات الزراعية من روسيا، 90% منها قمح و6% بذور عباد الشمس، والدول المستوردة الرئيسية هي مصر، تليها السودان، ونيجيريا، وتنزانيا، والجزائر، وكينيا، وجنوب إفريقيا، وتستورد إفريقيا ما قيمته 2.9 مليار دولار أمريكي من المنتجات الزراعية من أوكرانيا، نحو 48% منها قمح، و31% ذرة، والباقي زيت دوار الشمس والشعير وفول الصويا.

وتابع أن استئناف النشاط التجاري سيؤدي إلى إطلاق سراح نحو 22 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا، وسوف يستفيد أكبر مستوردي القمح في إفريقيا من استئناف الشحنات من موانئ أوكرانيا، وبشكل أعم، فإن انخفاض الأسعار سيفيد المستهلكين في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن برنامج الغذاء العالمي من توفير الغذاء للتبرعات في المناطق الإفريقية المتعثرة، مثل شرق إفريقيا، حيث يوجد جفاف شديد وكذلك أجزاء من آسيا.

من شأن التراجع المحتمل في الأسعار أن يضيف إسهاما جديدا بالفعل لأسعار الحبوب العالمية، والتي تراجعت عن المستويات القياسية التي شوهدت في الأسابيع التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا. على سبيل المثال، انخفض مؤشر أسعار الغذاء العالمي التابع لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، وهو مقياس للتغير الشهري في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية، بنسبة 2% في يونيو 2022 عن الشهر السابق له، كان هذا ثالث انخفاض شهري.

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