 فيديو.. رش المياه على صوامع الحبوب في مرفأ بيروت بعد انهيارها جزئيا - بوابة الشروق
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فيديو.. رش المياه على صوامع الحبوب في مرفأ بيروت بعد انهيارها جزئيا

هديل هلال
نشر في: الأحد 31 يوليه 2022 - 7:37 م | آخر تحديث: الأحد 31 يوليه 2022 - 7:37 م

عرضت جريدة «النهار» اللبنانية، مقطع فيديو يرصد رش مروحية تابعة للجيش اللبناني، مساء اليوم الأحد، المياه على صوامع القمح في مرفأ بيروت، بعد انهيارها جزئيًا، وذلك للحدّ من انتشار الغبار.

وانهار جزء من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت، وفق مشاهد بثتها وسائل إعلام، اليوم الأحد.

جاء ذلك عشية الذكرى السنوية الثانية لانفجار الضخم الذي وقع في المرفأ، وتسبب في خسائر بشرية ومادية ضخمة.

وأظهرت لقطات لحظات انهيار الجزء الشمالي من الصوامع، قبل أن تغطي كتلة هائلة من الغبار المكان إثر الانهيار.

وجاء هذا الانهيار بعد حريق شب في الصوامع منذ 3 أسابيع، وعجزت السلطات عن إخماده حتى الآن.

 

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