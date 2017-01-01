البيت الأبيض يستنكر محاولات موسكو ضم سجين روسي في ألمانيا إلى صفقة تبادل السجناء المحتملة

استنكر البيت الأبيض محاولات موسكو ضم سجين روسي في ألمانيا مدان بجريمة قتل إلى صفقة التبادل السجناء المحتملة التى يجرى التفاوض بشأنها بين الجانبين.

وأشار البيت الأبيض - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت، إلى أن احتجاز اثنين من الأمريكيين بشكل غير قانوني، كرهائن ومقايضتهما بالسجين "فاديم كراسيكوف" الموجود في دولة ثالثة" برلين، ليس عرضا جادا، معتبرة أن المطلب الروسي "محاولة للتهرب".

وكانت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد اقترح - سابقا - على الكرملين بقبول اقتراح جوهرى طرحته واشنطن وهو يتضمن مبادلة السجينين الأمريكيين بفيكتور بوت مهرب الأسلحة الروسي الذي حكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما في الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن كراسيكوف مدان بجريمة قتل في العاصمة الألمانية برلين عام 2019 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.



