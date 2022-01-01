عودة حطام الصاروخ الحامل «لونج مارش» الصيني إلى الغلاف الجوي

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عاد حطام المرحلة الأخيرة من الصاروخ الحامل الصيني "لونج مارش-5 بي واي 3" إلى الغلاف الجوي، حسبما أفادت وكالة الفضاء المأهول الصينية.

واحترقت الغالبية العظمى من الصاروخ أثناء معاودته الدخول إلى الغلاف الجوي حيث سقط الحطام في البحر.

وكان مركز منطقة الهبوط عند خط طول 119 درجة شرقا وخط عرض 9.1 درجة شمالا، وفقا للوكالة.

وانطلق الصاروخ الحامل لونج مارش-5 بي واي 3، الذي يحمل الوحدة المعملية "ونتيان" الصينية لمحطتها الفضائية، من موقع ونتشانج لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان الجزيرية بجنوبي البلاد في 24 يوليو الجاري.