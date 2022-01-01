 عودة حطام الصاروخ الحامل «لونج مارش» الصيني إلى الغلاف الجوي - بوابة الشروق
الأحد 31 يوليه 2022 12:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبة البعض ببث حكم الإعدام لردع القتلة في جرائم الذبح؟
النتـائـج تصويت

عودة حطام الصاروخ الحامل «لونج مارش» الصيني إلى الغلاف الجوي

صاروخ لونج مارش
صاروخ لونج مارش
وكالات
نشر في: الأحد 31 يوليه 2022 - 11:27 ص | آخر تحديث: الأحد 31 يوليه 2022 - 11:27 ص

عاد حطام المرحلة الأخيرة من الصاروخ الحامل الصيني "لونج مارش-5 بي واي 3" إلى الغلاف الجوي، حسبما أفادت وكالة الفضاء المأهول الصينية.

واحترقت الغالبية العظمى من الصاروخ أثناء معاودته الدخول إلى الغلاف الجوي حيث سقط الحطام في البحر.

وكان مركز منطقة الهبوط عند خط طول 119 درجة شرقا وخط عرض 9.1 درجة شمالا، وفقا للوكالة.

وانطلق الصاروخ الحامل لونج مارش-5 بي واي 3، الذي يحمل الوحدة المعملية "ونتيان" الصينية لمحطتها الفضائية، من موقع ونتشانج لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان الجزيرية بجنوبي البلاد في 24 يوليو الجاري.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك