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باكستان تتوقع أداء قويا للروبية خلال الأشهر القادمة

الروبية الباكستنية
الروبية الباكستنية
(د ب أ)
نشر في: الأحد 31 يوليه 2022 - 11:19 م | آخر تحديث: الأحد 31 يوليه 2022 - 11:19 م

قال البنك المركزي ووزارة المالية في باكستان، في بيان مشترك إن الروبية الباكستانية تجاوزت الهبوط مؤقتا،لكن من المتوقع أن ترتفع بما يتماشى مع الأساسيات خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ومن المتوقع أن يتقلص العجز في الحساب الجاري في المستقبل مع السيطرة على الزيادة المؤقتة في فاتورة الواردات. ومع حدوث ذلك، من المتوقع أن تتعزز الروبية تدريجيا"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن تنخفض الواردات في الأشهر المقبلة بسبب انخفاض في أسعار السلع العالمية وارتفاع مخزون الوقود وتأثير ارتفاع الأسعار المحلية للمنتجات البترولية والتعديلات في رسوم الكهرباء والغاز.

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