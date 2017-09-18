مصطفى وزيرى يشارك فى حفل افتتاح معرض الهجرة على خطى النبى بالسعودية

شارك، اليوم، الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار فى حفل افتتاح معرض " الهجرة على خطى النبى (ص) " والذى يقام بمركز الملك عبد العزيز الثقافى العالمى (إثراء) بالمملكة العربية السعودية تحت رعاية وتشريف الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وذلك تزامنًا مع مطلع السنة الهجرية الجديدة.

وأشار الدكتور مصطفى وزيرى أن هذا المعرض يعتبر أول معرض من نوعه يتناول موضوع الهجرة بأسلوب معاصر، حيث يسلط الضوء على واحدة من أهم الأحداث الهامة فى التاريخ الإسلامى وهى رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة، كما أنه يُبرز تأثير الهجرة النبوية على جميع الحضارات فى العالم.