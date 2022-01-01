رئيس جامعة الأقصر يطمأن على سير اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

تفقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، سير اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكلية الفنون الجميلة، لطلبة الثانوية العامة، وذلك وفق الجدول والترتيبات المقررة من قبل مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

واطمأن محجوب من الطلاب على حسن سير عملية الاختبارات، وتوفير المناخ الآمن لهم لآداء الاختبارات في سهولة ويسر، مشيدا بالتزام الطلاب بالإرشادات والتعليمات الخاصة بأداء الاختبارات، وسط حرص إدارة الكلية على إجراء التعقيمات اللازمة في القاعات المخصصة لاختبارات القدرات، والتباعد الاجتماعي بين الطلاب، والتهوية الجيدة بالقاعات، حفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب.

وأوضح أن كلية الفنون من الكليات التطبيقية التي تستلزم عند تقدم الطالب إليها المهارة والموهبة، لذا فإن اختبارات القدرات في مصاحة الطالب لتحديد مستواه وتأكيدًا على تفوقه في العملية التعليمية وإتمامها بنجاح.