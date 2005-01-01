ذكر تقرير إخباري أن زلزالا بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر ضرب مساء اليوم الأحد ضاحية ماركران في إقليم بلوشيستان جنوب غربي باكستان.

وذكرت قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية أن السكان شعروا بالزلزال في عدة مناطق في الإقليم.

ووفقا للمركز الوطني لمراقبة الزلازل، بلغت قوة الزلزال 5.6 درجات على مقياس ريختر بينما كان على عمق 30 كيلومترا.

ولم ترد أي بيانات بشأن وقوع خسائر بشرية أو مادية، بحسب قناة جيو.



وتعرضت باكستان لعدة زلزال كان أحدثها زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس وقع في جنوب غربي البلاد في أكتوبر الماضي، وأسفر عن مقتل ما يزيد على 20 شخصا وإصابة 200 آخرين وتسبب في انهيار أبنية معظمها طينية.

ووقع الزلزال الأكثر دموية في عام 2005، عندما ضرب زلزال بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر إقليم كشمير، ما أدى إلى مقتل أكثر من 73 ألف شخص وتشريد أكثر من 3.5 ملايين نسمة .