آلام الخلفية وراء خروج أحمد عبد القادر أمام المقاولون العرب

كشف أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشخيص الخاص بإصابة أحمد عبد القادر، لاعب القلعة الحمراء خلال مواجهة المقاولون العرب.

وقال أبو عبلة في تصريحاته عقب المباراة: «أحمد عبد القادر لاعب الفريق، اشتكى من آلام مباغتة في العضلة الخلفية، مما دفع الجهاز الفني إلى استبداله بعد عدة دقائق من انطلاق مباراة المقاولون»

وأوضح أن الجهاز الفني فضل استبدال اللاعب لتجنب تفاقم الإصابة، وسوف يخضع لفحص طبي لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات، وعلى ضوء نتيجة الأشعة سوف يتم تحديد حالته بدقة.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة وغادر المباراة بعد دقائق من مواجهة المقاولون العرب التي أقيمت مساء اليوم وانتهت بدون أهداف.