صرف حصة مقررات شهر يوليو التموينية لمواطني الأقصر كاملة

قال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إن الحالة التموينية تشهد استقرارا على مستوى المحافظة بالنسبة للمخابز البلدية ومستودعات الدقيق وكذلك البداليين التموينين.



وأوضح صلاح، لـ"الشروق"، أنه تم صرف 100 % من المستهدف صرفه للمواطنين عن شهر يوليو 2022 وتعمل المخابز بكامل طاقتها وكذلك عرض السلع التموينية بالمنافذ التموينية اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى التاسعة مساءا.



وأضاف صلاح أنه يتم تعزيز جميع الأرصدة من السلع الاستراتيجية واللحوم بصفة مستمرة لتلبية احتياجات الأقصرين، مع تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لها بالتزامن مع خطة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة حاليًا.



ولفت إلى أن المحافظة لديها أرصدة كافية من المحروقات بأنواعها بجميع محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز ويجري تعزيز جميع الأرصدة أيضًا بصفة مستمرة، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية وغرف بكل إدارة تابعة لها لمراقبة حركة بيع المحروقات والتأكد من الالتزام بالتسعيرة الجديدة التي أقرتها الدولة.