التخطيط لمشروع مجمع الكويت التقني بالتعاون مع بوينج لإنشاء منظومة رقمية مستدامة

أعلنت الهيئة العامة للشباب الكويتية، أنها بدأت التخطيط لأعمال مشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال بالتعاون مع شركة "بوينج" للطيران بهدف إنشاء منظومة رقمية مستدامة للشباب قائمة على الابتكار والتكنولوجيا.

وقال رئيس الهيئة العامة للشباب الكويتية الدكتور مشعل الشاهين الربيع، في تصريح له مساء اليوم الأحد، إن هذا المشروع يعتبر ترجمة حقيقية لتوجيهات القيادة السياسية بالكويت في الاستغلال الأمثل لأملاك الدولة في دعم وتمكين الشباب الكويتيين وتطوير قدراتهم التكنولوجية ومساعدتهم في بناء مستقبلهم المهني.

وأضاف الربيع، أن هذا المشروع من شأنه مساعدة المبادرين الشباب في تحويل أفكارهم التكنولوجية إلى نتائج ملموسة وتأسيس شركاتهم الناشئة وتعزيز القدرات التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التكنولوجية القائمة.

وأوضح أن المشروع سيساهم أيضا في نقل المعرفة والتكنولوجيا وجذب الاستثمارات الأجنبية ورقمنة القطاعات الحكومية والاقتصادية والمالية، لافتا إلى أن فريق (بوينج اكسلريتد أيروسبيس) وشركاءها سيتولى عمل مسح ميداني شامل لمنظومة الابتكار في الكويت لتحديد الشركاء الرئيسيين والاجتماع بهم.

وذكر أن شركة بوينج ستعمل مع هيئة الشباب على تصميم وإنشاء مبنى لتوفير بيئة تشاركية إبداعية لمجتمع ريادة الأعمال مبينا أن ذلك جزء من استثمارات شركة بوينج في رؤية (كويت جديدة 2035).

من جانبه قال رئيس شركة بوينج للشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا كولجيت جاتا أورا، إن التعاون مع هيئة الشباب الكويتية في مشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال سيزود المبادرين في المجالات التكنولوجية بالموارد والمهارات التي يحتاجها المبادرون للنجاح في المنظومة التنافسية العالمية.

وأنشئت هيئة الشباب الكويتية وفق المرسوم الأميري رقم 100/2015 لدعم وتنمية الشباب وتعزيز مشاركاتهم المجتمعية والاقتصادية وتمكينهم من قيادة التنمية في دولة الكويت أما (بوينج) فهي شركة طيران عالمية رائدة تتمتع بقدرات تصنيعية وخدمية للطائرات التجارية وأنظمة الدفاع والفضاء ويقدم فريق (بوينج اكسلريتد أيروسبيس) برامج في الابتكار لدعم وتوجيه وتنمية منظومات ريادة الأعمال عالميا.