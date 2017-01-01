روسيا: إبطال مفعول أكثر من 170 ألف عبوة ناسفة في دونيتسك ولوهانسك

قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي العقيد ميخائيل ميزينتسيف، إن خبراء المتفجرات الروس قاموا بمسح أكثر من 6000 هكتار من أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك وأبطلوا مفعول 171 ألفا و485 عبوة ناسفة منذ بداية العملية العسكرية الخاصة.

وأضاف ميزينتسيف - في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء /تاس/ الروسية، اليوم/السبت/- إن"فرق إزالة الألغام التابعة للقوات المسلحة الروسية ووزارة حالات الطوارئ تواصل تطهير جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين من المتفجرات وتم مسح ما مجموعه 6,049 هكتاراً من الأراضي، بما في ذلك 243 مبنى وأربعة جسور و 96.6 كيلومتر من الطرق وتم اكتشاف وتعطيل إجمالي 171 ألفا و485 عبوة ناسفة منها 12 ألفا و885 عبوة خلال الـ24 ساعة الماضية".



