بلينكن ووزير الدفاع الاسرائيلي يبحثان هاتفيا التهديدات الإيرانية

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتز في اتصال هاتفي يوم السبت عددا من القضايا الأمنية من بينها التهديدات الإيرانية.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس- تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)- أن بلينكن تحدث اليوم مع جانتز لمناقشة مجموعة من التحديات الأمنية المشتركة ، من بينها التهديدات التي تشكلها إيران والدعم الأمريكي لأمن إسرائيل.

وتابع البيان أن " بلينكن أكد على إيمان الادارة الأمريكية بأن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون التمتع بإجراءات متساوية من الأمن والحرية والديمقراطية".

وأضاف" أن وزير الخارجية الأمريكي أثار أيضا قضية القتل المأساوي للصحفية الفلسطينية-الأمريكية شيرين أبو عاقلة والحاجة إلى محاسبة المسؤول".