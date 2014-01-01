 الأمن العراقي يعتقل 6 أشخاص ينتمون لتنظيم داعش في نينوى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمن العراقي يعتقل 6 أشخاص ينتمون لتنظيم داعش في نينوى

(د ب أ)
نشر في: الأحد 31 يوليه 2022 - 11:53 ص | آخر تحديث: الأحد 31 يوليه 2022 - 11:53 ص
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي اعتقال ستة إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش في مناطق متفرقة من محافظة نينوى، 400 كم شمالي بغداد.

وقال جهاز الأمن الوطني، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن "قوات جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوي تمكنت بعد جهد استخباري من اعتقال ستة إرهابيين في تنظيم داعش  صدرت بحقهم مذكرات قبض قضائية في مناطق متفرقة من محافظة نينوى".

وأوضح البيان أن المعتقلين "ينتمون لما يُسمى سابقاً ولاية نينوى وعملوا ضمن ديوان الجند في داعش بصفة مقاتلين وشاركوا بالقتال ضد القوات الأمنية خلال عمليات التحرير".

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