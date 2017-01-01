زياد بهاء الدين: على الحكومة تبني حوار سريع مع الآراء والخبرات المطروحة للخروج بأجندة إصلاح

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن هناك مستوى من الانفتاح في المناقشات الاقتصادية في الدولة، على مدار الـ4 أشهر الماضية، واصفًا إياه بأنه «أمر جيد وغير مسبوق في الفترة الأخيرة».

وأضاف بهاء الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي تقدمه الإعلامية كريمة عوض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء السبت، أن المناقشات شارك بها معلقون مستقلون، تحدثوا في التلفاز ولهم مقالات هامة وأجروا ندوات، مستشهدًا على سبيل المثال وليس الحصر، بالوزير الأسبق منير عبدالنور، والخبير الاقتصادي هاني توفيق، والوزير الأسبق أحمد جلال، والوزير الأسبق جودة عبدالخالق.

وأكد أن الخبراء الذين ذكرهم، أسماء هامة معروفة بحياديتها ووطنيتها، وأصبحت جزءًا من حوار اقتصادي جار، متابعًا: «لكن ما أقوله إن هذا الحوار - رغم أنه صحي ومفيد للدولة – ليس من المفترض أن يستمر خبراء يتحدثون مع بعضهم أو مع الجمهور».

وشدد نائب رئيس الوزراء الأسبق على أهمية البناء على هذا الحوار، والشعور بأن الحكومة تتلقف تلك المساهمات والانتقادات وتتفاعل معها، إما بالاتفاق مع الآراء القيمة التي طرحت على الساحة، أو الرد على النقاط غير الصحيحة.

وتابع: «هذا الحوار يجب أن يؤخذ بجدية والحكومة تتفاعل معه، وأن تكون هناك رغبة في الاستماع والانصات والاستفادة مما يطرحه هؤلاء الخبراء، الرأي العام يجب أن يشعر بأنه ليس نوعًا من التنفيس عن الغضب، بل تجب مواجهة ما طرح، وأن يكون جديرًا بالمناقشة والتفاعل معه».

وذكر أنه دائمًا ما يتحدث عن الاقتصاد الحقيقي وليس النقدي والمالي، مؤكدًا أن «تشجيع الاستثمار الخاص والصناعة المصرية، الأمل الحقيقي على المدى الطويل، لأنه يؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية والتصدير والعملة الصعبة ويوفر فرص عمل للمواطنين».

واقترح أن «تتبنى الحكومة، حوارًا سريعًا مع الآراء والخبرات المطروحة؛ للخروج بأجندة إصلاح نحتاجها في الازمة العالمية الحالية».