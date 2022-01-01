شخص قتل بائع نيجيري في إيطاليا يقدم اعتذاره عن الواقعة التي أثارت الفزع

اعتذر الرجل الذي ضرب بائع نيجيري متجول حتى الموت في وضح النهار في إيطاليا عن الجريمة التي أثارت الفزع في أنحاء البلاد.



وكان الرجل (32 عاما) قد ضرب وقتل البائع (39 عاما) في وسط مدينة تشيفيتانوفا ماركي الساحلية مساء أمس الأول الجمعة. وقد قام المعتدي بمطاردة ضحيته، وطرحه أرضا بعصاه وقام بضربه بصورة متكررة، بعد ذلك أخذ هاتفه المحمول، وذلك في شارع تسوق مزدحم.



وأعرب المهاجم عن أسفه في رساله عبر محاميه. واعتذر لأسرة الضحية.



وذكرت صحيفة لا ريبوبليكا أن محامي المهاجم يعتزم طلب خضوع موكله للفحص حيث يقول إنه يعاني من مشاكل نفسية.



والتقى فابريتزو تشارابيكا عمدة مدينة مدينة تشيفيتانوفا ماركي بأسرة الضحية أمس السبت في موقع الحادث، حيث قام أشخاص بوضع الزهور.



وقال في بيان على موقع فيسبوك "المدينة تشعر بالصدمة والألم".



من ناحية أخرى، احتشد العشرات من دول أفريقيا في موقع الحادث، ورددوا " نحن نريد العدالة".