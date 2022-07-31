 فيديو.. سعودية تقود سيارتها بتهور وتتعمد الاصطدام بسيارة أخرى - بوابة الشروق
الأحد 31 يوليه 2022 3:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. سعودية تقود سيارتها بتهور وتتعمد الاصطدام بسيارة أخرى


نشر في: الأحد 31 يوليه 2022 - 1:40 م | آخر تحديث: الأحد 31 يوليه 2022 - 1:40 م
تمكنت السلطات السعودية، من إلقاء القبض على امرأة كانت تقود سيارتها بتهور شديد عرض حياة الآخرين للخطر.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن المديرية العامة للمرور،كانت قد تفاعلت مع مقطع مصور انتشر على الإنترنت، يُظهر قيام سائقة سيارة بتعمّد الاقتراب من إحدى السيارات من أجل الاصطدام بها.

وكانت صاحبة السيارة قد تعرضت لها أكثر من مرة، قائلة: "كانت تتعمد أن أصدم سيارتها من خلف من خلالها توقفها بشكل مفاجئ، وانظرو كيف أن سيارتها مصدومة من الجهة الخلفية"

وتابعت: "كانت تعمد إلى قيادة سيارتها لتصبح أمامي ثم تضغط الفرامل بشكل سريع. . ولذلك أرجو أخد الإجراءات اللازمة بحقها".

وأوضحت مقدمة البلاغ، أن قائدة المركبة حاولت الاقتراب من سيارتها للاصطدام بها، فيما حاولت الابتعاد عنها لتجنب هذا الأمر.

من جانبها، أكدت المديرية العامة للمرور، أنه قد جرى ضبط قائدة المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام بحقها.

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