المؤتمر الوطني الحاكم في جنوب أفريقيا يعيد إحياء خطط لفرض ضريبة جديدة على الأثرياء

قالت صحيفة "صنداي تايمز" ومقرها جوهانسبرج، نقلا عن مقابلة مع مامولوكو كوبايي، رئيسة التحول الاقتصادي في حزب" المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم " في جنوب أفريقيا إن الحزب أعاد إحياء خطط لفرض ضريبة جديدة على الأثرياء لتمويل منحة الدخل الأساسي.



وأضافت الصحيفة أن الاقتراح، الذي تم طرحه لأول مرة في المؤتمر الوطني للحزب في عاما 2017، يدعو إلى ضريبة ثروة،منظمة بشكل مناسب، ربما تكون لها صلة بضريبة الأطيان؛ لتعزيز حقوق الملكية وزيادة الإيرادات، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.



وتابعت الصحيفة أن بعض خبراء الاقتصاد يرون أن فرض ضريبة على الأثرياء تحدد بشكل صحيح، يمكن أن يجمع ما يصل إلى 160 مليار راند سنويا.



وأكدت كوبايي على أن فرض ضريبة على الأثرياء هو الخيار المقبول الوحيد، حيث أن زيادة ضريبة الدخل ستؤثر على دافعي الضرائب، المثقلين بالأعباء بالفعل.