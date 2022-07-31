أوكرانيا تثمن حزمة المساعدات العسكرية الإيطالية الجديدة

ثمن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف حزمة المساعدات العسكرية الجديدة التي قدمتها إيطاليا للجيش الأوكراني.

وكتب ريزنيكوف في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفوم) الأوكرانية، اليوم الأحد: "عندما نقف متحدين، لا يمكن لأحد هزيمتنا! أود أن أشكر الحكومة الإيطالية وصديقي وزير الدفاع الإيطالي جيريني لورينزو شخصيًا على حزمة المساعدات العسكرية الجديدة". وأضاف: سيتذكر الشعب الأوكراني دائمًا دعم إيطاليا الثابت.

وبدأت روسيا منذ منذ 24 فبراير الماضي عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك رسميا، دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.