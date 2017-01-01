دبلوماسية أمريكية تبدأ جولة الثلاثاء المقبل تشمل الهند وبنجلاديش والكويت لإجراء مشاورات

تبدأ مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون المنظمات الدولية ميشيل جيه سيسون، /الثلاثاء/ المقبل، جولة تشمل إلى الهند وبنجلاديش والكويت، في جولة تستغرق 8 أيام لإجراء مشاورات حول مكافحة انعدام الأمن الغذائي والنهوض بالصحة العالمية من بين مجموعة من الأولويات متعددة الأطراف للولايات المتحدة.

وذكرت الخارجية الأمريكية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الالكتروني اليوم /السبت/ - أنه من المقرر أيضا أن تجري الدبلوماسية الأمريكية خلال جولتها مشاورات حول الاحتياجات الإنسانية وحفظ السلام وبنائه ودعم اللاجئين الروهينجا.

وتركز اجتماعاتها، بحسب البيان، مع كبار المسؤولين الحكوميين على فرص تعميق تعاون واشنطن في الأمم المتحدة ودعمها لترشيح دورين بوجدان مارتن لمنصب الأمين العام المقبل للاتحاد الدولي للاتصالات.

وفي الاجتماعات مع قادة المجتمع المدني، ستتبادل مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون المنظمات الدولية الأفكار حول كيفية تعاون الولايات المتحدة والدول الأخرى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.