 إعلان حالة الطوارئ البرتقالية في 5 أقاليم بجنوب فرنسا بسبب موجة الحر - بوابة الشروق
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إعلان حالة الطوارئ البرتقالية في 5 أقاليم بجنوب فرنسا بسبب موجة الحر

أ ش أ
نشر في: الأحد 31 يوليه 2022 - 5:18 م | آخر تحديث: الأحد 31 يوليه 2022 - 5:18 م

أعلنت هيئة الأحوال الجوية الفرنسية حالة الطوارئ البرتقالية في 5 أقاليم؛ بسبب موجة الحر في جنوب البلاد.

 

وذكرت هيئة الأرصاد، حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية، اليوم الأحد، أن فرنسا ستشهد غدا دراجات حرارة مرتفعة في الصباح وفي فترة ما بعد الظهر، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 35 و38 درجة في الأقاليم التي أعلن فيها حالة الطوارئ البرتقالية مع ارتفاع درجات الحرارة لتصل 39 درجة في إقليم "جارد".

 

وكانت هيئة الأحوال الجوية الفرنسية أعلنت، في 25 يوليو الجاري، حالة الطوارئ البرتقالية في 13 إقليما بسبب موجة الحر في جنوب شرقي البلاد.


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