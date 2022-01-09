تحدث ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي، عن تعادل فريقه سلبيا مع المقاولون العرب، في المباراة التي أقيمت مساء السبت، المباراة المؤجلة من الجولة الـ21 من الدوري الممتاز.

وقال سواريش في تصريحاته عقب المباراة: «لعبنا وسجلنا هدفا نظيفا، ولا أعرف كيف ألغاه الحكم، المنافس قام بأمور خارج قواعد اللعب، وكان يريد أن يخرج بأي شيء ومع إلغاء الهدف، علمت لماذا سارت الأمور هكذا».

وأضاف: «حزين من أجل اللاعبين، لقد صنعوا كل شيء من أجل الفوز ولكن لسوء الحظ تم إلغاء الهدف، وبجانب ركلة جزاء أهدرناها، إذا أدى الحكم ما عليه كنا سنفوز اليوم، الخصم لم يستطع أن يصل مرمانا بسهولة».

وردا على أحد الأسئلة بشأن تشابه ظروف الأهلي مع منافسيه في ضغط المباريات، أجاب منفعلا: «أنظر وقل الحقيقة، السؤال نحن نحصل على راحة 3 أيام فقط وباقي المنافسين ليسوا مثلنا، هل فارق خمس مباريات أمر بسيط؟ بالتأكيد لا، ليس سهلًا على اللاعبين».

وواصل: «إذا احتسب الحكم الهدف الصحيح لكنا انتصرنا، مع التغييرات الاضطرارية وكل الظروف الصعبة كنا نستطيع أن نفوز».

وأتم: «الأهلي لم يتعاقد مع ساحر، أنا مدرب، لم أحصل على فترتي التدريبة بشكل كامل».