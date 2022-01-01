 باكستان تتبرع بالمزيد من المعونات للناجين من الزلزال في أفغانستان - بوابة الشروق
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باكستان تتبرع بالمزيد من المعونات للناجين من الزلزال في أفغانستان

بيشاور (د ب أ)
نشر في: الأحد 31 يوليه 2022 - 10:06 ص | آخر تحديث: الأحد 31 يوليه 2022 - 10:06 ص

سلمت باكستان شاحنة أخرى محملة بمواد الإغاثة إلى مسؤولين أفغان في معبر "تورخام"، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية "إيه.بي.بي".

وقالت وكالة "باجوك" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد، إن المساعدات الإنسانية للناجين من زلزال وقع مؤخرا في جنوب شرق أفغانستان، والتي تبرعت بها مؤسسة "الخدمات" شملت أدوية.

وأضاف تقرير الوكالة أنه تم رعاية شحنة المعونات الإنسانية، بموجب ترتيبات أجراها منتدى التعاون الباكستاني الأفغاني(بي.إيه.سي.إف).

وحضر مسؤولون أفغان وباكستانيون مراسم التسليم في "نقطة الصفر"، على خط "دوراند" أمس السبت.


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